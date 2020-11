La Roma apre l’ottavo Roma Store in città, il secondo sotto la gestione Friedkin. Il club giallorosso, dopo aver aperto l’ultimo negozio ufficiale a via Ottaviano lo scorso 25 settembre, domani ne inaugurerà un altro nel nuovo centro commerciale Maximo, a via Laurentina. L’apertura è fissata alle 10 di mattina, ma a causa delle limitazioni per il Covid la società giallorossa non ha potuto organizzare un vero e proprio evento di apertura.