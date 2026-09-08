Giovedì l’esordio in trasferta contro il fenerbahce, poi il debutto casalingo contro il Real Madrid di José Mourinho. Roma e la Roma si preparano a riassaporare la Champions League dopo sette lunghi anni di attesa. Il club giallorosso, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che dalle ore 12 di oggi è partita la vendita dei biglietti per la sfida contro i Blancos, in programma martedì 14 ottobre alle ore 21. La prima fase di vendita è riservata agli Abbonati Serie A Plus, che potranno acquistare un massimo di due biglietti per transazione, non cedibili a terzi. Dalle ore 12 di mercoledì 9 settembre scatterà invece la vendita libera: ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione. I tagliandi saranno emessi esclusivamente in formato digitale. Gli Abbonati Plus Coppe 2026/27, inoltre, potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10 di venerdì 11 settembre 2026.