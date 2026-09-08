Il presidente del Fenerbahce Aziz Yldrim ha rilasciato delle lunghe dichiarazioni in merito ai presunti torti arbitrali subiti dalla sua squadra durante le ultime partite di campionato. Yldrim si è soffermato anche sulla squalifica inflitta a Mateo Guendouzi che sarà costretto a saltare le prossime due sfide di Champions League tra cui quella di giovedì contro la Roma: "Abbiamo presentato ricorso e si andrà al tribunale d’appello. Speriamo che la sanzione venga ridotta". Queste le rpime parole del presidente turco che ha poi concluso: "La squalifica di Greenwood è già stata annullata e pensiamo che anche quella di Guendouzi possa diminuire".