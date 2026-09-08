Le sue parole: "La squalifica di Greenwood è già stata annullata e pensiamo che anche quella di Guendouzi possa diminuire"

Redazione
Approfondimenti - Cover

Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Il presidente del Fenerbahce Aziz Yldrim ha rilasciato delle lunghe dichiarazioni in merito ai presunti torti arbitrali subiti dalla sua squadra durante le ultime partite di campionato. Yldrim si è soffermato anche sulla squalifica inflitta a Mateo Guendouzi che sarà costretto a saltare le prossime due sfide di Champions League tra cui quella di giovedì contro la Roma: "Abbiamo presentato ricorso e si andrà al tribunale d’appello. Speriamo che la sanzione venga ridotta". Queste le rpime parole del presidente turco che ha poi concluso: "La squalifica di Greenwood è già stata annullata e pensiamo che anche quella di Guendouzi possa diminuire".

guendouzi Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First Leg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti