Non sarà possibile vedere la partita in tv

Redazione
IMG_0214

Malen, non solo gol. A Trastevere deve anche spingere l'apetta

Ufficiale l'orario della seconda amichevole dei giallorossi. Domani alle ore 18 a Trigoria la Roma affronterà il Trastevere, secondo test dopo quello di domenica contro la Primavera terminato 6-0. La partita non sarà trasmessa sui canali del club o in televisione. Sarà l'occasione per rivedere Ndicka e Malen, Donyell vuole mettersi alle spalle la delusione del Mondiale e va a caccia di gol. Non ci sarà Vaz ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio. Domenica, invece, la gara contro il Cannes alle ore 17.30, diretta su Dazn.

Malen Dybala Hellas Verona FC v AS Roma - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti