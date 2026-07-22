Non sarà possibile vedere la partita in tv
Malen, non solo gol. A Trastevere deve anche spingere l'apetta
Ufficiale l'orario della seconda amichevole dei giallorossi. Domani alle ore 18 a Trigoria la Roma affronterà il Trastevere, secondo test dopo quello di domenica contro la Primavera terminato 6-0. La partita non sarà trasmessa sui canali del club o in televisione. Sarà l'occasione per rivedere Ndicka e Malen, Donyell vuole mettersi alle spalle la delusione del Mondiale e va a caccia di gol. Non ci sarà Vaz ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio. Domenica, invece, la gara contro il Cannes alle ore 17.30, diretta su Dazn.
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