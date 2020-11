Roma, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti in vista del Cluj

Nessun riposo post-partita concesso ai calciatori nonostante la vittoria di oggi. Raggiunto il sedicesimo risultato utile consecutivo, non ci si può fermare certo ora e Fonseca vuole tenere alti i ritmi in vista dei prossimi impegni della Roma. L’allenatore portoghese ha fissato il prossimo allenamento domani mattina alle ore 11, per cominciare a preparare al meglio il prossimo match in campo europeo. Col morale a mille dopo questo esaltante avvio di stagione, mercoledì i giallorossi voleranno in Romania per affrontare il Cluj giovedì sera alle 21 con un solo obiettivo: vincere. Conquistando i tre punti i giallorossi metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di Europa League: un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.