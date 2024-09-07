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<strong>De Rossi ha una rosa completa e studia i moduli</strong>

Con la pausa delle nazionali, Daniele De Rossi ha il tempo di riflettere su come risistemare la sua Roma adesso che il mercato si è finalmente chiuso in maniera definitiva. La rosa giallorossa è e rimarrà questa, almeno fino a gennaio, per cui via ai ragionamenti e gli incastri. Certo, DDR ora può solo pensarci e non lavorarci viste le tante assenze, ma almeno la difesa è quasi al completo visto che Hermoso e Hummels non sono in nazionale. La base di partenza sarà sempre la difesa a quattro, ma la costruzione è a tre. In ogni caso durante la partita la Roma spesso muta, si trasforma, con i suoi interpreti che si intercambiano. Allo stato attuale sono quattro i moduli e le disposizioni con cui i giallorossi potrebbero schierarsi, con i giocatori più congeniali e finalmente delle alternative valide e buone per tutti i ruoli. Giocatori estremamente duttili che consentono un ventaglio estesissimo di opzioni.

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