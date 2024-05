Roma, da Trigoria: Dybala ancora a parte. Mercato, servono 10 milioni entro giugno

Prosegue la settimana amara della Roma dopo le due batoste con Leverkusen e Atalanta che hanno compromesso finale di stagione e gettato ombre su un futuro che anche quest'anno potrebbe non essere in Champions League. De Rossi non ha più il destino nelle sue mani e il suo gran lavoro degli ultimi mesi potrebbe vanificarsi sul più bello. Destino che potrebbe passare dal successo in Europa League della Dea che aprirebbe al sesto posto la qualificazione alla massima competizione europea. A tal proposito si è espresso l'ex Roma Panucci: Per questo la finale avrà un significato particolare e per una volta credo che i tifosi della Roma tiferanno per l'Atalanta". La Lazio è ad un solo punto dal sesto posto e servirà anche Dybala ai giallorossi per tenere la posizione e fare bottino pieno nelle ultime gare. L'argentino anche oggi si è allenato a parte, individuale programmato per Paredes e Pellegrini. Il centrocampista campione del Mondo è uno dei punti fermi della squadra di DDR, oltre ad essere tra i migliori in Europa per quanto riguarda quantità e precisione passaggi in fase di costruzione. Sullo sfondo si intravedono vicini gli Europei in programma quest'estate con Spalletti non ancora certo di alcune scelte per la competizione: tra i romanisti sono presenti Pellegrini, Cristante e Mancini, può sperare El Shaarawy che si gioca il pass per la Germania con Bonaventura.