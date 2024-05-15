Christian Panucci, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole sui giallorossi: "L'Atalanta può farcela a vincere l'Europa League? Ce la deve fare perché la Roma deve andare in Champions. Sarei molto felice per De Rossi e per l'Atalanta si tratterebbe, nel caso, del primo trionfo europeo. Per questo la finale avrà un significato particolare e per una volta credo che i tifosi della Roma tiferanno per l'Atalanta". Se i nerazzurri dovessero vincere l'Europa League, i giallorossi con il sesto posto andranno in Champions League.