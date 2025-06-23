Provare a non smontare il cuore della squadra ma salvare anche il bilancio del club. Questa la prima impresa in 7 giorni che spetta a Ricky Massara in questa sua nuova avventura romanista. Il direttore sportivo, infatti, ha bisogno di almeno altri 10 milioni per rispettare il limite di "debito aggregato" che non deve sforare i 60 milioni. Al momento di milioni ne mancano circa 11. Detto che il riscatto di Zalewski andrà conteggiato a partire da luglio, la Roma deve lavorare forte in queste ore per evitare multe o penalizzazioni dall'Uefa. La strada più semplice era la cessione di Angelino all'Al-Hilal, ma il riavvicinamento a Theo Hernandez in Arabia complica i piani. Se lo spagnolo dovesse restare a Roma bisognerà accelerare su un altro fronte che porta a Paredes e Shomurodov. Il primo ha già un accordo col Boca che però vuole terminare il Mondiale per club (ma gli argentini ora sono quasi eliminati), l'uzbeko piace a Rennes e Basaksehir e potrebbe portare 7-8 milioni. Si libererebbero così anche due stipendi. C'è da aggiungere il passaggio in prestito di Saud al Tolosa, ma questo sposterebbe poco. E il piano B? Prevede una cessione illustre. Se non Angelino, l'indiziato numero uno sembra Ndicka che piace in Premier ed è stato proposto al Real Madrid. Ma la Roma non intende svendere l'ivoriano solo per questioni amministrative, servono 40 milioni. Non uno di meno.