La Roma non si ferma e vince una partita incredibile. I giallorossi sono padroni del campo per quasi tutta la sfida ma fino a due minuti dalla fine si trovano sotto nel punteggio per il gol di Ederson ad inizio ripresa. Nel finale ci pensano la testata di Hermoso e la zampata sul primo palo di Soulé. Gasperini trova la terza vittoria consecutiva arrivando cos' a punteggio pieno insieme all'Inter. Per la sfida, Gasperini sceglie il miglior undici a disposizione. Davanti a Svilar c'è la solita linea a tre composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo la coppia Koné-Cristante con Wesley e Lulli sulle corsie esterne. Davanti spazio alla qualità con Mora, Malen e Paulo Dybala.

La Roma crea, Carnesecchi salva: il primo tempo finisce senza reti

Ederson spaventa, Hermoso e Soulé completano la rimonta: Gasp a punteggio pieno

Il tabellino

In un Olimpico tutto esaurito e carico di entusiasmo,trascinata da unancora in. L'argentino prima conquista un calcio d'angolo e poi prova la conclusione verso la porta, ma in entrambe le circostanze Colombo interrompe l'azione fischiando un calcio di punizione in favore dell'Atalanta.e arriva al 14esimo minuto. Grande giocata di Mora sulla sinistra e cross sul secondo palo, dove arriva in corsache, trovando però il. Enorme occasione per i giallorossi, che sfiorano il vantaggio. La Roma è padrona del campo, muove il pallone da destra a sinistra e cerca continuamente la verticalità sulle corsie esterne.La squadra di Sarri fatica ad accorciare sui portatori di palla giallorossi, mentre gli uomini di Gasperini mettono grande intensità in ogni giocata. La seconda occasione arriva al 18esimo e questa volta se la costruisce interamente, che punta due avversari, sterza sul destro e calcia verso la porta senza però trovare lo specchio. Roma ancorapochi minuti più tardi con il, che trova l'angolo ma anche la risposta provvidenziale di Carnesecchi. Sugli sviluppi del calcio d'angolo conquistato,Il gol viene quindi annullato e il risultato resta fermo sullo 0-0. Alla mezz'ora si iscrive alla partita anche Rodrigo Mora, che riconquista il pallone, punta la porta e prova la conclusione senza trovare la traiettoria giusta. La Roma continua a comandare il gioco, l'Olimpico se ne accorge e alza ulteriormente il volume per spingere la squadra di Gasperini.Ancora una volta è Malen a rendersi pericoloso: l'olandese viene dentro al campo e prova a sorprendere Carnesecchi con un tiro rasoterra, neutralizzato però dal portiere ospite. L'Atalanta è alle corde e la Roma continua ad assaltare l'area avversaria, ma la difesa nerazzurra riesce sempre, in qualche modo, a salvarsi. I giallorossi non riescono a sfondare e, dopo due minuti di recupero,. All'intervallo il risultato resta sullo 0-0, nonostante il netto predominio e le numerose occasioni costruite dalla Roma.Il secondo tempo inizia con un cambio per l'Atalanta: fuori Scamacca e dentro Krstovic. Dopo poco più di un minuto, però, arriva la. De Ketelaere scappa via ad Hermoso e mette il pallone al centro creando scompiglio nella difesa giallorossa. Sulla palla vagante il primo ad arrivare è. Atalanta avanti all'Olimpico dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo dalla Roma., che trova però ancora una, sempre più protagonista tra gli uomini di Sarri. Gasperini vuole riprenderla immediatamente e cambia la sua Roma: fuori Lulli e Mora, dentro Soulé e Molina. I giallorossi cercano subito il pareggio, ma inevitabilmente concedono qualche spazio alle proprie spalle e l'Atalanta comincia a sfruttarlo. Al 56esimo la Dea riparte e arriva fino al limite dell'area con Bellanova, che serve dentro Samardzic. L'ex Udinese prova la conclusione di prima intenzione senza però trovare lo specchio. La partita è completamente cambiata, anche grazie all'ingresso di Krstovic che, al 59esimo, vince il contrasto con Mancini, si presenta davanti a Svilar ma lo grazia spedendo a lato il destro rasoterra.. Dopo un'ora di gioco Gasperini effettua altri due cambi: fuori Mancini e Malen, dentro Ghilardi e Castro. Il, appena entrato,. Riceve da Wesley, salta il primo avversario e poi scarica un destro potentissimo che. Roma vicinissima al pareggio. Al 67esimo Gasperini utilizza anche l'ultimo cambio, inserendoal posto di Ndicka. La Roma torna progressivamente padrona del campo, mentre l'Atalanta si abbassa sempre di più nella propria metà campo. Carnesecchi, però, continua a confermarsi in serata di grazia. Ci prova prima Soulé, con il portiere nerazzurro che blocca, e poi Dybala, ma il suo mancino termina di poco a lato. La Roma continua a spingere, ma la Dea ora si difende con ordine e non concede spazi tra le linee. I giallorossi preparano l'assalto finale portando sempre più uomini nella metà campo avversaria, ma a tre minuti dalla fine il pareggio ancora non arriva. A due dal novantesimoincorna il cross di Molina, ma. Roma sfortunatissima e ancora immeritatamente in svantaggio. Un minuto più tardi Carnesecchi si supera ancora, salvando due volte nel giro di pochi secondi: prima su Dybala e poi su Wesley. Sul calcio d'angolo conquistato, però,con un colpo di testa perfetto. Lo spagnolo sceglie benissimo il tempo dello stacco e supera Carnesecchi con una parabola imprendibile sul secondo palo. La Roma non si accontenta e continua a crederci., che sterza sul sinistro e chiude la conclusione sul primo palo battendo Carnesecchi. Rimonta completata e Olimpico in festa. Vittoria meritatissima per gli uomini di Gasperini, che salgono a quota 9 punti in classifica insieme all'Inter.: Svilar; Mancini (63' Ghilardi), Ndicka (67' Balerdi), Hermoso; Lulli (54' Molina), Cristante, Koné, Wesley; Mora (54' Soulé); Dybala, Malen (63' Castro).: De Marzi, Gollini, Rensch, Ghilardi, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Soulé, Arena, Pisilli.: Gasperini.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Koussonou, Scalvini, Kolasinac (73' Zappacosta); Samardzic (66' Pasalic), Gaetano, Éderson (79' Kessie); De Ketelaere, Scamacca (46' Krstovic), Elmas (66' Zalewski). A disposizione: Pompei, Sportiello, Kristensen, Obric, Bernasconi, Kessie, Pasalic, Zappacosta, Zalewski, Rowe, Raspadori, Krstovic. Allenatore: Sarri.

Ammoniti:

Marcatori: 47' Ederson (A), 89' Hermoso (R), 90+3' Soulé (R)