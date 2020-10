Roma-CSKA Sofia, per Carles Perez problema muscolare alla coscia sinistra

Sembra non finire la sfortuna di Carles Perez. L’esterno spagnolo ha lasciato il campo al 75′ di Roma-CSKA Sofia e al suo posto è entrato Pellegrini. Il motivo però è un problema di natura muscolare: l’ex Barcellona è infatti uscito toccandosi la coscia sinistra all’altezza del bicipite femorale e si è lasciato andare anche ad una smorfia di dolore mentre raggiungeva il quarto uomo. Poi quando ha incrociato Fonseca prima di raggiungere la panchina ha mimato con le mani uno “strappo”. La speranza è che sia solo un risentimento e che il tecnico portoghese possa riaverlo a disposizione se non domenica contro la Fiorentina, la prossima settimana ancora in Europa League.