Roma, colpo per il settore giovanile: arriva Astemio dalla Lodigiani

La Roma lavora anche sul settore giovanile. Non solo Tiago Pinto cerca di rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, ma anche Morgan De Sanctis e Bruno Conti - insieme ai nuovi arrivi ai vertici del settore giovanile giallorosso come Vincenzo Vergine - sono sempre a caccia di nuovi talenti. L'ultimo arrivato a Trigoria è Lorenzo Astemio, terzino destro classe 2006 proveniente dalla Lodigiani, storica società della capitale da dove è partito anche Francesco Totti. Un trasferimento annunciato dallo stesso club della periferia di Roma:"La Lodigiani Calcio 1972 è lieta di comunicare di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore classe 2006 Lorenzo Astemio all'AS Roma. In bocca al lupo Lorenzo!" Astemio andrà a rinforzare l'Under 16 di mister Rubinacci.