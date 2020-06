Roma-Samp col tabù Calvarese: la vittoria manca dal 2018. Polemiche nell’ultimo derby

Gianpaolo Calvarese sarà l’arbitro di Roma-Sampdoria. Il direttore di gara di Teramo è all’ultima stagione in Serie A e in quest’annata ha già arbitrato i giallorossi in tre occasioni: il 3-3 alla prima di campionato contro il Genoa, lo 0-0 contro l’Inter a San Siro e lo 0-0 nell’ultimo derby. Proprio contro la Lazio fu protagonista di alcune polemiche per un rigore prima concesso per un contatto tra Kluivert e Patric e poi negato dopo l’on field review al Var. Tre pareggi che rendono l’arbitro abruzzese un vero e proprio tabù per la Roma: l’ultima vittoria risale al 28 aprile 2018 contro il Chievo all’Olimpico per 4-1. Gli ultimi cinque precedenti dicono quattro pareggi e una sconfitta. Il bilancio totale però è positivo: in 18 precedenti sono arrivate 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Gli incroci tra Calvarese e la Sampdoria sono stati invece diciannove: 9 vittorie (una anche con la Roma nel 2015), 4 pareggi e 6 sconfitte. In stagione ha già diretto i blucerchiati in due occasioni: la sconfitta 3-1 contro l’Inter e la vittoria per 5-1 contro il Brescia.