Roma-Cluj, giallorossi in campo con il lutto al braccio per Proietti

Roma ricorda ancora il maestro Gigi Proietti, scomparso per problemi cardiaci il giorno del suo ottantesimo compleanno. Il sindaco Virginia Raggi ha già annunciato il lutto cittadino per la giornata di domani, quando si svolgerà il funerale per l’ultimo saluto all’attore, drammaturgo e regista romano. Tante le manifestazioni di affetto e cordoglio per il ‘Maestro’, dal mondo romano e non solo. Data la sua nota fede calcistica, anche la Roma ha deciso di omaggiarlo in occasione del match di Europa League contro il Cluj di domani allo Stadio Olimpico. Come riportato da Ansa, Dzeko e compagni infatti giocheranno con il lutto al braccio.