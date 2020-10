Roma-CKSA Sofia, prima assenza per Dan Friedkin. Presenti Ryan e Fienga

Assenze prestigiose in campo per la Roma – con il solito turnover di Fonseca – assenze dirigenziali di spicco anche in tribuna nel match di Europa League contro il CSKA Sofia. Dan Friedkin infatti non ha accompagnato come di consueto il figlio Ryan e il Ceo giallorosso Guido Fienga, non presentandosi all’Olimpico per la prima sfida casalinga in Europa League. Una prima volta da quando si è insediata la nuova dirigenza. Si rompe così la tradizione favorevole che aveva accompagnato questa prima parte di stagione romanista, con la squadra che sul campo non aveva mai perso con la presidenza in tribuna durante i match.