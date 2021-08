Roma, che accoglienza per Abraham: l’ovazione dello stadio all’annuncio

I tifosi hanno accolto il nuovo numero 9 giallorosso con applausi e con un boato

Tammy Abraham debutterà per la prima volta con la maglia della Roma. Il nuovo numero 9 giallorosso non solo ha ricevuto la prima convocazione da José Mourinho, ma parte subito tra gli undici titolari, alle spalle di Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan. All'ingresso in campo per il riscaldamento della squadra, lo speaker ha annunciato il suo nome e allo stadio è scoppiata la bolgia. Tanti applausi e un boato. Così come durante la lettura delle formazioni: oltre a lui un'ovazione anche per Nicolò Zaniolo. I tifosi ci sono e non vedono l'ora di ricominciare questa nuova stagione sportiva, mostrando fiducia per il nuovo acquisto estivo della Roma, arrivato per rimpiazzare Dzeko. I supporters pare abbiano risposto positivamente alla chiamata di Mourinho, che gli ha chiesto in conferenza stampa di giocare insieme alla squadra. Da quando lo stadio ha iniziato a riempirsi, ci sono sempre stati cori e applausi. Sta per iniziare la Serie A anche per la Roma.