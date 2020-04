Roma Cares, nuova sorpresa agli under 10: il giocattolo di Romolo in arrivo ai piccoli abbonati – FOTO

La Roma continua a non lasciare soli i suoi abbonati under 10. Dopo che la fondazione di Roma Cares aveva ideato la distribuzione delle uova di Pasqua per i suoi piccoli tifosi (rallegrati inoltre da Fienga, Candela e la mascotte Romolo a consegna del pensiero), ecco che la società, dove non è riuscita ad arrivare in tempo, cerca di sdebitarsi con gli ultimi bambini rimasti. Se l’uovo di Pasqua è ormai passato, a sostituirlo ci pensa il giocattolo di Romolo, ideato dal brand Tokidoki, e una lettera da parte del club: “Caro amico, spero tu abbia passato una buona Pasqua, anche se chiuso dentro casa. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare in tempo con l’uovo di Pasqua, ma volevo comunque farti un piccolo regalo che possa tenerti compagnia in queste giornate. Spero ti piaccia e, mi raccomando, continua a seguirci. Forza Roma e a presto”.