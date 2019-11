Prosegue l’iniziativa organizzata da Roma Cares. Come riportato dal sito ufficiale della Roma, martedì pomeriggio Antonio Mirante e Bryan Cristante sono stati protagonisti di un nuovo appuntamento con “A Scuola di Tifo”. L’evento, in collaborazione con Geco Animation, ha visto i due giallorossi fare visita a 45 alunni dell’Istituto Comprensivo Via Ceneda in zona Appia. Un appuntamento importante, che ha concluso il progetto su l’integrazione e la lotta la razzismo.