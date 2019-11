Roma Cares, la fondazione il 10 novembre in piazza San Pietro per la terza Giornata Mondiale dei Poveri

La fondazione Roma Cares è tra le organizzazioni che contribuiscono alla terza Giornata Mondiale dei Poveri, che da domenica 10 novembre vede le porte del Presidio Sanitario Solidale di Piazza San Pietro aperte ai più bisognosi e sfortunati. La struttura offrirà fino a domenica 17 novembre visite specialistiche e assistenza per dermatologia, reumatologia, cardiologia, ginecologia, ecografia, malattie infettive, oculistica, podologia, analisi cliniche, vaccinazione anti influenzale, visite di medicina di base e cure primarie. Roma Cares ha garantito il servizio di podologia per tutta la durata del presidio sanitario. Il tutto a titolo completamente gratuito grazie alla generosa opera di tanti medici volontari. Domenica alle 10:00 il Santo Padre celebrerà la Santa Messa in Basilica ed alle 13:00 offrirà a 1500 bisognosi un pranzo di festa in Aula Paolo VI offerto da Roma Cares. Il pranzo verrà offerto nelle varie mense presenti in Città anche ad altri 1500 tra i più bisognosi che ogni giorno vengono accolti in queste strutture.