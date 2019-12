Roma, Candela elogia Samuel: “Un pezzo dello scudetto” – FOTO

Un tuffo al cuore, per tutti i tifosi giallorossi. Ieri Walter Samuel è tornato a Trigoria per seguire i corsi del Master Uefa Pro e, nell’occasione, c’è stato il tempo anche per passare a trovare qualche ex compagno di squadra. Come ad esempio Vincent Candela. Il francese ha voluto immortalare il momento con una foto, pubblicata poi su Instagram con un messaggio che ha rapito tutti i tifosi giallorossi: “Un pezzo dello scudetto“. Chiaro riferimento al successo del 2001, quando Samuel era baluardo della difesa di Fabio Capello. Una delle individualità più importanti per quella storica cavalcata.