Roma, cambiano i piani pre-Siviglia: la Uefa vuole la rifinitura in Germania

Cambiano i piani della Roma in vista della sfida di Europa League con il Siviglia. I giallorossi avevano progettato di restare a Trigoria fino a mercoledì e poi viaggiare verso Duisburg dopo la rifinitura. L’Uefa ha però contattato il club romanista e ha comunicato che da protocollo la rifinitura deve essere svolta in Germania. Dunque, a meno di nuovi cambiamenti di programma, Fonseca e i suoi giocatori partiranno mercoledì mattina con volo per Dusseldorf (aeroporto più vicino a Duisburg, distante 17 km) e la sera svolgeranno conferenza stampa e rifinitura. Oggi intanto primo ciclo di tamponi (altro punto del protocollo Uefa), che verrà ripetuto proprio mercoledì.