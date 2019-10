Roma-Cagliari, Rizzitelli infuriato lascia gli studi televisivi: “Se parlo mi denunciano”

Clamoroso a Roma TV. Durante il post partita di Roma-Cagliari, Ruggiero Rizzitelli ha deciso di lasciare infuriato la trasmissione dicendo: “Non mi va di commentare oggi, non riesco ad analizzare questa partita. Abbandono la trasmissione per protesta, Vergogna. Mi denunciano se dico quello che penso”. Un gesto sorprendete quello dell’ex giocatore giallorosso, assolutamente in disaccordo con le decisioni abritrali di Massa. Successivamente il commentatore sportivo è rientrato chiedendo scusa ai telespettatori.