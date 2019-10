Radja Nainggolan ritorna a Roma con la maglia del Cagliari. L’ex centrocampista giallorosso si era trasferito all’Inter l’estate scorsa nell’affare Zaniolo, per poi lasciare Milano per la sua Sardegna. Dopo cinque anni anni nella Capitale, per lui è arrivata l’ovazione dell’Olimpico, che non ha dimenticato le gesta del classe ’88 con la maglia romanista, dedicandogli cori dagli spalti. Un legame forte quello tra i tifosi e Radja, destinato a rimanere tale per lungo tempo.