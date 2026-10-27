Il tecnico giallorosso cambia qualche interprete. In difesa spazio a Koulierakis dall'inizio. Davanti c'è Castro, solo panchina per Malen

Redazione
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Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

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Archiviato il pareggio di Napoli, la Roma riparte tra le mura amiche. All'Olimpico arriva il Cagliari di Pisacane, che dopo un'ottimo avvio di campionato, è reduce da due pesanti sconfitte contro Monza e Bologna. Gasperini cambia qualcosa. In difesa c'è Balerdi, autore di una doppietta decisiva al Maradona, mentre in mezzo al campo la coppia Cristante-Pisilli. Davanti confermati Malen e Soulé insieme a Rodrigo Mora.

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, De Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Cristante; Castro. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Rensch, Ghilardi, Mora, Wesley, Hermoso, Malen, Arena, Camara. Allenatore: Gasperini.
Gasperini Roma Genoa

CAGLIARI (5-4-1): Caprile; Ze Pedro, Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Fadera; Nzola. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Fazzini, Gagliardini, Ciervo, Maldini, Carlos, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.

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