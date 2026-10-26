Il Cagliari è pronto per la sfida contro la Roma. Domani i sardi saranno di scena all'Olimpico per riscattare la sconfitta casalinga contro il Bologna. Pisacane dovrà però fare a meno di Harry Winks, pilastro del centrocampo rossoblù. Un'assenza molto pesante commentata in conferenza stampa: "Perdiamo tanto, è un giocatore importante e non ci sono altri elementi con le sue caratteristiche". Torna invece in lista Junior Trepy dopo l'incidente e il coma di quest'estate. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Obert.Centrocampisti: Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev, Fadera, Massolin.Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Maldini.