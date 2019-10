Roma-Cagliari, frattura allo zigomo per Dzeko: domani mattina l’intervento

Giornata nera per la Roma. Il pareggio, l’infortunio a Diawara, l’espulsione di Fonseca e, come se non bastasse, anche l’intervento chirurgico per Dzeko. Il bosniaco, come accertato dai controlli medici a Villa Stuart, ha riportato una doppia frattura arco zigomatico destro. Anche per lui necessario un intervento chirurgico che farà domani mattina.

Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, per il bosniaco operazione immediata per riduzione della frattura. A rischio dunque la sua convocazione con la nazione bosniaca.