Roma, Cafu posa con la nuova maglia: poi la partita con Paulo Sergio e Assuncao

Reunion giallorossa in Brasile. Cafu, Assuncao e Paulo Sergio si sono ritrovati per un evento Adidas e hanno giocato una partita di calcio a 5. La foto pubblicata dall'ultimo ha accesso i tifosi romanisti che hanno commentato il post: "Quanta Roma!", scrive un sostenitore giallorosso. Dopo la 'partitella' il Pendolino ha posato con la nuova maglia della sua ex squadra. La foto è stata scattata insieme ad Alberto Uncini Manganelli, responsabile mondiale Adidas Running. Il kit sta avendo successo in tutto il mondo ed è stato apprezzato da tutti gli appassionati di calcio e di sport.