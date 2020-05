Luis Henrique compie 50 anni e gli auguri della Roma non potevano mancare. La società, su Twitter, ha voluto rendere speciale il compleanno dello sfortunato ex tecnico giallorosso, rimasto nella capitale un solo anno: “Auguri Mister”. La risposta non si fa attendere, ed ecco che Enrique lascia il messaggio a tutti i tifosi romanisti a cui è rimasto nel cuore, anche a seguito della morte prematura della figlia Xana: “Grazie di tutto… Grazie Roma”.