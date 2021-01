Roma, Bryan Reynolds in partenza da Dallas: la foto pubblicata dall’americano – FOTO

Dopo El Shaarawy, un’altra telenovela sta per arrivare al lieto fine per la Roma. Bryan Reynolds è in arrivo nella capitale e proprio in questi minuti è previsto il decollo che da Dallas lo porterà nella capitale per cominciare la sua nuova avventura giallorossa. Il terzino classe 2001 ha pubblicato sulle stories di Instagram un selfie con la mascherina, registrandosi presso l’aeroporto di Dallas Fort Worth. Il futuro calciatore della Roma, in arrivo dai Dallas FC dopo una lunga trattativa in cui Tiago Pinto ha dovuto superare Juventus e Benevento, farà scalo a Francoforte e domani in tarda mattinata, intorno alle 12.40, atterrerà nella capitale.