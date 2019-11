Roma-Brescia, le probabili formazioni: Florenzi torna dal 1′, si rivede Pellegrini – LIVE

Torna la Serie A, torna la Roma. La squadra di Fonseca non vede l’ora di riscattare il ko di Parma nell’ultimo turno, anche e soprattutto per riprendere la corsa Champions e approfittare della sconfitta subita ieri dall’Atalanta contro la Juventus. All’Olimpico arriva un Brescia in piena crisi, che da poco ha cambiato allenatore e vive un momento complicato anche per la vicenda Balotelli. Per i giallorossi, sulla carta, è un’occasione unica per cercare di guadagnare qualche punto su chi li precede. Fonseca ritrova Lorenzo Pellegrini, che scenderà in campo dall’inizio dopo l’infortunio. Allo stesso modo si rivedrà dal 1′ anche Alessandro Florenzi, reduce dalla serie di esclusioni che hanno gettato un’ombra sul suo futuro a Trigoria.

Per il resto out Javier Pastore, il rientro del numero 7 avviene con tempismo perfetto. Zaniolo, galvanizzato dalla doppietta in Nazionale, agirà ancora alto a destra con Kluivert a sinistra dietro a Edin Dzeko. A centrocampo spazio al tandem Veretout-Diawara, dietro a loro la linea difensiva comporta da Florenzi, Smalling, Mancini (che torna così nel suo ruolo) e Kolarov. In porta confermato Pau Lopez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Fazio, Santon, Jesus, Cetin, Antonucci, Perotti, Under.

All.: Paulo Fonseca.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Donnarumma, Torregrossa.

A disp.: Alfonso, Gastaldello, Magnani, Mangraviti, Spalek, 8mrhal, Ayè, Matri.

All.: Fabio Grosso.

Arbitro: Marco Di Bello della sez. di Brindisi

Assistenti: Costanzo – Imperiale

IV: Di Martino

VAR: Calvarese

AVAR: Del Giovane