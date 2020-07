Brescia-Roma, capitan Pellegrini fa 100 presenze con la maglia giallorossa

Brescia-Roma non è una partita come le altre per Lorenzo Pellegrini. Il sette di Fonseca al Rigamonti tocca quota 100 presenze con la maglia giallorossa e indossa anche la fascia di capitano. Ventinove di queste sono arrivate proprio nella stagione 2019-20, condite fin qui da tanti assist (12 tra campionato ed Europa League). Molti meno sono stati i gol (3), ma la stima del tecnico portoghese verso il talento cresciuto nelle giovanili del club resta immutata. “Ho tanta fiducia in lui, mi piace molto è un giovane che deve migliorare” ha detto Fonseca alla vigilia della 32esima giornata su Pellegrini. E chissà che Lorenzo già oggi non dia le risposte chieste dal tecnico che conta su di lui anche per la prossima stagione. Futuro che passerà soprattutto dal rinnovo di contratto con il club giallorosso.