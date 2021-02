Roma-Braga, la moviola: Novais atterra Carles Perez, Ekberg concede rigore alla Roma – LIVE

Continua il percorso europeo della Roma, impegnata oggi nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: di fronte ai giallorossi il Braga. La sfida, iniziata alle ore 21, è arbitrata dal direttore di gara svedese Ekberg; al VAR il britannico Attwell. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale:

AS Roma – SC Braga

Arbitro: Ekberg

Assistenti: Culum-Hallberg

IV Uomo: Beaton

Var: Attwell

AVar: Tierney

70′ – Netto il fallo di Novais, che atterra Carles Perez in area: per Ekberg non ci sono dubbi, è calcio di rigore

63′ – Abel Ruiz entra in area e calcia verso la porta di Pau Lopez, che riesce a salvarsi. C’era però fuorigioco dell’attaccante del Braga, prontamente segnalato dall’assistente

55′ – Ammonito Veretout. Il francese atterra Galeno, Ekberg estrae giustamente il giallo per il francese

51′ – Pellegrini perde palla nella propria area e nel tentativo di recuperare incrocia la propria corsa con quella di Sporar. Sembravano esserci gli estremi per il rigore, ma Ekberg vede bene e non concede rigore al Braga

38′ – Ze Carlos entra duro su Bruno Peres lanciato in campo aperto. Il difensore brasiliano resta a terra dopo il contatto, ma Ekberg non fischia fallo

16′ – Pedro tenta il tunnel su Sequeira, che nel tentativo di non farsi saltare lo stende vicino al limite dell’area. Ekberg concede punizione ai giallorossi, nonostante le proteste veementi del giocatore del Braga