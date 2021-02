Roma-Braga 21.00 diretta LIVE: formazioni, El Shaarawy titolare

La Roma ospiterà il Braga questa sera alle 21 nello scontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League (diretta Sky Sport sui canali 204 e 253). Dopo il 2 a 0 in Portogallo la squadra di Fonseca conta di chiudere i giochi e puntare così agli ottavi, per continuare il più possibile il percorso europeo. In difesa si rivedrà Bryan Cristante, che dovrebbe chiudere il pacchetto arretrato con Mancini e Spinazzola a protezione di Pau Lopez. Sugli esterni agiranno Karsdorp e Peres con probabile turno di riposo per Villar e mediana a due Veretout-Diawara. Prima da titolare per El Shaarawy, che insieme a Pedro sosterrà in avanti Edin Dzeko.

La vigilia

Alle ore 21 arriva allo Stadio Olimpico il Braga, con la Roma che dovrà amministrare il vantaggio dell’andata maturato grazie ai gol di Mayoral e di Dzeko. Ed è ancora il dualismo offensivo in casa Roma a tenere banco, con il bosniaco che dovrebbe però partire titolare contro i portoghesi. L’obiettivo di Fonseca sarà anche quello di gestire le forze in vista del Milan, discorso simile a quello che farà Carvalhal, che nella Primeira Liga sta facendo benissimo con il terzo posto alle spalle di Sporting Lisbona e Porto.

Le probabili formazioni di Roma-Braga

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Rolando, Sequeira; Zé Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Piazon, Horta; Sporar. Allenatore: Carvalhal.

I convocati di Fonseca

Dopo l’indisponibilità contro il Benevento, torna in lista Bryan Cristante che sarà in campo a guidare la linea difensiva con Spinazzola e Mancini. Tornano poi nei disponibili i Primavera Tripi, Ciervo e Darboe, mentre invece ancora out Ibanez e Smalling. Ecco l’elenco:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola

: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Ciervo, Darboe, Tripi

: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Ciervo, Darboe, Tripi Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

Le statistiche

Dopo la gara dell’andata questo sarà il secondo scontro assoluto tra la Roma e lo Sporting Braga, l’ex squadra del tecnico Paulo Fonseca. Escludendo la sfida di Braga con i biancorossi, i giallorossi hanno affrontato in ben 18 precedenti le squadre portoghesi, con un bilancio equilibrato di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Otto in totale i turni a eliminazione diretta contro i club lusitani (4 qualificazioni e 4 eliminazioni): l’ultimo confronto è stato in occasione degli ottavi di finale di Champions nella stagione 2018/19 (doppietta storica di Zaniolo all’andata), quando la squadra di Di Francesco fu eliminata ai supplementari nel ritorno del do Dragao.

Dove vederla

Roma-Braga sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253), con il commento di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.