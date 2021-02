Roma-Braga, le formazioni ufficiali di Fonseca e Carvalhal

Dopo lo 0-2 in Portogallo della scorsa settimana, la Roma ritrova il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Olimpico, giovedì 25 febbraio alle ore 21, è infatti in programma la sfida contro gli “Arsenalistas” guidati da Carlos Carvalhal, sconfitti all’andata grazie alle reti di Dzeko e Mayoral.

Paulo Fonseca, in emergenza difensiva e costretto a rinunciare ai vari Smalling, Ibanez, Kumbulla, Santon e Calafiori, riabbraccia Cristante, che ha recuperato dalla lombalgia e punta sulla difesa a quattro. In porta c’è Pau Lopez, sulle fasce conferma per Peres a sinistra e Karsdorp sull’out opposto. In mediana torna Diawara al fianco di Veretout, mentre il tridente di trequartisti è composto da Pedro, Villar ed El Shaarawy. Dzeko unica punta.

Senza lo squalificato Esgaio e gli indisponibili Carmo, Castro, Moura e Medeiros, ai quali si è aggiunto Raul Silva, il tecnico Carvalhal si affida al 4-3-3. Il suo Braga scende in campo con Tiago Sá in porta e la retroguardia composta da Ze Carlos, Tormena, Rolando e Sequeira. A centrocampo ci sono ci sono Piazon, Gaitan e Novais al centro. Davanti il tridente Sporar, A. Horta e Galeno.

L’arbitro è lo svedese Andreas Ekberg, i suoi assistenti Culum e Halberg, mentre il quarto uomo sarà Beaton. Al Var gli inglesi Attwell e Tierney (quest’ultimo all’Avar). Il match verrà trasmesso su Sky, sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253). Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le formazioni ufficiali di Roma-Braga

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Cristante, Peres; Veretout, Diawara; Pedro, Villar, El Shaarawy; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sá; Ze Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira; Gaitan, Novais, Piazon; Sporar, A. Horta, Galeno.

Allenatore: Carvalhal.