Veretout: “Non gestiremo il match, il Braga è forte e dobbiamo vincere”

Jordan Veretout ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Braga. Ecco le sue dichiarazioni:

VERETOUT A SKY

“Sappiamo che non è finita. L’Europa League si gioca su due partite, abbiamo vinto l’andata ma oggi abbiamo il ritorno che è molto importante. Non dobbiamo gestire questa partita perché il Braga è molto forte e dobbiamo vincere per forza”.

Tu giochi sempre. Un calciatore vorrebbe giocare sempre oppure ogni tanto sente l’esigenza di riposare?

Noi siamo pronti per giocare sempre. Siamo a disposizione del mister, quando un calciatore viene chiamato deve essere sempre pronto. Io preferisco giocare.

VERETOUT A ROMA TV

Primo obiettivo di stasera dimenticare l’andata

Sappiamo che l’Europa League si gioca su due partite. Abbiamo vinto l’andata, ma il Braga è molto forte. Dobbiamo stare attenti senza gestire la partita, dobbiamo solo pensare a vincere.

Ti aspetti una gara simile a quella dell’andata? Come vi siete preparati?

Sappiamo che il Braga è una squadra forte, che può creare tante occasioni: lo abbiamo visto all’andata. Loro hanno giocato in 10 per quasi 30 minuti, stasera sarà molto difficile ma siamo pronti per rispondere sul campo. L’unico obiettivo è la vittoria.

E’ Una Roma che sa adattarsi, stasera in tanti fuori ruolo. E’ una forza in più?

Non è un problema per noi, rispondiamo sempre alle scelte del mister. Bisogna essere pronti anche quando ci fa giocare in un ruolo un po’ diverso. Per me questo non è un problema.