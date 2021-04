Roma-Bologna, le probabili formazioni di Fonseca e Mihajlovic

Dopo la bella vittoria di Amsterdam contro l’Ajax, la Roma torna a giocare in campionato e affronta il Bologna all’Olimpico. Domenica alle 18 la squadra di Fonseca proverà a cancellare la striscia negativa di tre risultati consecutivi senza vittorie. Mihajlovic e i suoi proveranno invece a dimenticare la brutta figura del match d’andata, finito 5-1 per i giallorossi.

In vista del ritorno dei quarti di Europa League, in programma giovedì prossimo, il tecnico romanista sarà costretto ad affidarsi a un corposo turnover. Agli infortunati si è aggiunto Leonardo Spinazzola, che ieri è stato costretto a uscire per un problema al flessore. Confermato in porta l’eroe della Johan Cruijff Pau Lopez. Davanti a lui ci saranno ancora Mancini, Cristante e Ibanez. Basse le speranze di vedere Smalling, che potrebbe tornare in campo direttamente contro l’Ajax. A centrocampo dopo le due panchine consecutive si rivedrà Villar, che farà coppia con Diawara o Veretout. Poche le chances anche per Mkhitaryan, che come Smalling punta il ritorno con gli olandesi di giovedì. Sulla trequarti si rivedrà Carles Perez, affiancato a Pedro o Pellegrini. Mayoral tornerà dal 1′ al posto di Dzeko.

Nel Bologna la buona notizia è il rientro di Skorupski dopo il Covid, che l’aveva bloccato nel ritiro con la nazionale polacca. L’ex Roma è in vantaggio su Ravaglia. Tomiyasu non recupererà. Al suo posto giocherà De Silvestri. I due centrali saranno Soumaoro e Danilo, a sinistra Dijks. In mediana Schouten, Dominguez e Svanberg si giocano due maglie. Sansone spera di partire dall’inizio, così come Orsolini che è in svantaggio rispetto a Skov Olsen.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Perez; Mayoral.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.