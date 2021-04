Roma-Bologna, arbitra Guida: con lui solo sconfitte nelle ultime quattro partite

L’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni valide per la 29° giornata di campionato. Roma-Bologna sarà diretta da Marco Guida: il fischietto della sezione di Torre Annunziata torna ad arbitrare i giallorossi dopo circa due mesi (l’ultima partita è stata quella contro il Milan dello scorso 28 febbraio). Striscia negativa in corso con il direttore di gara campano: gli uomini di Fonseca, oltre al match con i rossoneri, hanno perso pure con Udinese, Bologna e Juventus. L’ultimo successo risale al 1 dicembre 2019 (Verona-Roma 1-3). In generale, Guida ha arbitrato i capitolini in 22 occasioni e per la Roma sono arrivate 9 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Bilancio migliore per il Bologna: 9 successi, 6 pari e solo 2 partite perse in 17 precedenti. I felsinei hanno vinto le ultime tre partite dirette da Guida e l’ultimo ko risale addirittura al 2017, in casa del Milan. Di seguito il comunicato dell’AIA:

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 11 aprile.

ROMA – BOLOGNA h. 18.00

GUIDA

ALASSIO – ROBILOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: DE MEO

BENEVENTO – SASSUOLO Lunedì 12/04 h. 20.45

MARINI

CARBONE – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: CALVARESE

AVAR: COSTANZO

FIORENTINA – ATALANTA h. 20.45

SACCHI

DI VUOLO – SCARPA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

H. VERONA – LAZIO h. 15.00

CHIFFI

BRESMES – PERROTTI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MELI

INTER – CAGLIARI h. 12.30

PAIRETTO

VALERIANI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS – GENOA h. 15.00

DI BELLO

PASSERI – TOLFO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI

PARMA – MILAN Sabato 10/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – FIORITO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI

SAMPDORIA – NAPOLI h. 15.00

VALERI

LONGO – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI

SPEZIA – CROTONE Sabato 10/04 h. 15.00

SOZZA

PALERMO – BERCIGLI

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: GIALLATINI

UDINESE – TORINO Sabato 10/04 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI