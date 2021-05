Roma, bilancio negativo per 108 milioni di euro dopo nove mesi

I numeri del club giallorosso nel documento diffuso dalla società: indebitamento netto a quota 291 milioni

Redazione

Cresce l'indebitamento della Roma: nell'ultima relazione pubblicata dal club, il valore netto è arrivato a 291,7 milioni di euro che era già aumentato nello scorso mese a causa dei debiti verso banche per finanziamenti di breve e lungo periodo. In più, oggi si è riunito il CdA che ha approvato la situazione patrimoniale al 31 marzo 2021: da questa emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2020/21 negativo per 108,3 milioni di euro e un patrimonio netto negativo per 42,1 milioni di euro, tale da integrare la fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile: sarà necessario un aumento di capitale, come già previsto.

INDEBITAMENTO - "L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 aprile 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 291,7 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 300,2 milioni di euro al 30 giugno 2020 - si legge nella nota diffusa dalla società -. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 38,2 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da (i) il finanziamento soci erogato in aprile da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”); (ii) l’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti di breve e lungo periodo e (iii) le minori disponibilità liquide. Il decremento registrato rispetto al 30 giugno 2020, pari a circa 8,6 milioni di euro, è sostanzialmente dovuto alla riduzione del finanziamento infragruppo verso Mediaco ed al decremento dei debiti verso banche per finanziamenti di breve periodo parzialmente compensati dall’aumento dei debiti bancari per finanziamenti di lungo periodo e dalle maggiori disponibilità liquide.

CDA - "Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la situazione patrimoniale riferita al 31 marzo 2021, da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2020/21 negativo per 108,3 milioni di euro e un patrimonio netto di A.S. Roma S.p.A negativo per 42,1 milioni di euro, tale da integrare la fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile. In tale situazione, tenuto altresì conto delle previsioni dell’art. 6 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 (c.d. “decreto liquidità”, come modificato dall’art. 1, comma 266, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020), gli amministratori hanno deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti al fine di fornire agli Azionisti un’informativa in merito alla fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile e adottare le delibere inerenti e conseguenti inclusa la proposta di rinvio dell’adozione delle decisioni previste dall’art. 2447 del Codice Civile, alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2026, ai sensi di quanto consentito dal decreto liquidità sopra citato".