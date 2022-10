Roma-Betis, in dubbio Pellegrini. Mourinho: “Dybala giocherà”

Lavoro individuale per il capitano oggi nella rifinitura. Attesi più di 60mila tifosi giallorossi all'Olimpico

Oggi pomeriggio la Roma ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di Europa League in programma domani sera contro il Real Betis. I giallorossi hanno iniziato la sessione in sala video, per poi scendere in campo. Alla seduta con il gruppo non ha partecipato Lorenzo Pellegrini, che ha svolto lavoro individuale. Il capitano giallorosso è in dubbio per il match contro gli spagnoli. Nei 15 minuti di allenamento aperti alla stampa, la squadra ha giocato una partitella a due tocchi a campo ridotto, con Nicolò Zaniolo che ha svolto la funzione di "jolly".

Roma: le parole di Mourinho

José Mourinho ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Real Betis svelando alcune possibilità di formazione ed alcune preoccupazioni in vista del match di domani: "Dybala gioca. La difficoltà è di giocare con una squadra che ha qualità. Partita difficile ma siamo undici contro undici più 60mila. Pellegrini? Mi fido di lui, se se la sente gioca altrimenti no". Presente in conferenza stampa a Trigoria, anche Belotti: "È un onore per me essere allenato da Mourinho. La concorrenza con Abraham io la vivo molto bene, so che è un grandissimo attaccante della nazionale inglese e per me è un’opportunità di confrontarmi. Uno stimolo personale perché so che per poter giocare devo dimostrarlo in ogni allenamento e in ogni partita".

Betis: le parole di Pellegrini: "Perdere domani sarebbe grave per noi"

“È una partita importante e chiave per noi, vincere sarebbe un passo in avanti ma perdere non sarebbe grave. È una partita non decisiva perché nessuna delle due otterrà la qualificazione, Roma e Betis sono due belle squadre” ha detto Manuel Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia in conferenza stampa. "Mourinho è un grande tecnico, quello che conta domani per noi è fare bene. Giocare partite di questo calibro in questo stadio è sempre bello" dice Luiz Felipe, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Continua poi difensore del Real Betis: "La Lazio resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto tante cose belle qua, ho vinto tre trofei e siamo tornati in Champions League. Tanti tifosi mi ha chiesto di vincere con i giallorossi". La squadra spagnola vuole continuare a mantenere il suo primo posto all'interno del girone e poco prima della partenza per l'Italia anche il presidente, Angel Haro, ha rilasciato una lunga intervista ai media locali. "Domani giornata importante per la fase a gironi in cui ci troviamo. Sarà una partita molto emozionante".

