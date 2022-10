Haro (pres. Betis): “Importante restare in vetta nel girone. Presenti 4.000 tifosi”

Il Betis è in viaggio verso Roma per affrontare domani all'Olimpico la squadra di José Mourinho per la terza giornata di Europa League. La squadra spagnola vuole continuare a mantenere il suo primo posto all'interno del girone e poco prima della partenza per l'Italia, da quanto riporta Sevilla.abc, il suo presidente, Angel Haro, ha rilasciato una lunga intervista ai media locali. "Domani giornata importante per la fase a gironi in cui ci troviamo. Sarà una partita molto emozionante. Il palcoscenico più giusto? L' Olimpico di Roma. Due grandi squadre, due grandi allenatori e tanti tifosi" ha riassunto Haro parlando della grandezza dell'evento europeo in uno scenario molto speciale. "È importante restare in vetta al girone. Non sarà forse una partita decisiva, ma è importante per il futuro del gruppo". A proposito dell'atmosfera speciale dell'Olimpico, il presidente ha commentato: "Tutti i viaggi in trasferta del Betis sono una festa, ma stiamo parlando di una città storica e penso che avremo quasi 4.000 tifosi. Qualcosa di simile a quello che abbiamo vissuto a Milano". Concludendo Haro ha dichiarato che "È difficile prevedere che cosa accadrà, questo è il calcio. Meno partite hai con un programma molto serrato, meglio è. Per quanto riguarda la stagione siamo molto soddisfatti dell'avvio che abbiamo avuto, la squadra è sempre molto impegnata".