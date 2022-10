Roma, rifinitura in vista del Betis: individuale per Pellegrini

I giallorossi sono scesi in campo alle 16:30 per svolgere la rifinitura in vista dell'allenamento di domani

Alle 16:30, la Roma ha svolto l'ultimo allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Real Betis. I giocatori hanno iniziato la sessione in sala video, per poi scendere in campo. Alla seduta con il gruppo non ha partecipato Lorenzo Pellegrini, che ha svolto lavoro individuale. Il centrocampista giallorosso è ormai sempre più in dubbio per il match contro il club spagnolo. Nei 15 minuti di allenamento aperti alla stampa, la squadra ha giocato una partitella a due tocchi a campo ridotto, con Nicolò Zaniolo che ha svolto la funzione di "jolly".