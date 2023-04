Roma-Bayer Leverkusen: un altro sold out, venduti oltre 60 mila biglietti

In pochissime ore i tifosi giallorossi fanno registrare l'ennesimo sold out! Tutto esaurito, o quasi, per il match in casa tra Roma e Bayer Leverkusen che andrà in scena all'Olimpico alle 21 dell'11 maggio. Venduti oltre 60 mila biglietti, sono ancora in vendita posti Premium. Un amore travolgente che spesso è stato decisivo per dare alla squadra quella spinta finale necessaria per raggiungere grandi obiettivi. Basti pensare all'ultimo successo contro il Feyenoord, dove la tifoseria giallorossa ha fatto sentire la propria voce per tutta la durata della partita. Per l'acquisto dei biglietti si sono registrate code infinite, con più di 41mila tifosi in fila per accaparrarsi il proprio posto sul seggiolino dell'Olimpico. Il record di persone in attesa si era registrato lo scorso anno contro il Leicester, ma quello di oggi è il numero più alto della presente stagione.