Roma, attenta all’ex: contro Ranieri ben 9 sconfitte. E col Cagliari è imbattuto

Il cuore, l'emozione. Con Claudio Ranieri in campo non mancano mai, soprattutto quando affronta i colori della sua vita, quelli della Roma. Ma sul campo il mister testaccino non ha mai fatto sconti ai giallorossi e lo testimoniano i numeri di 32 anni di sfide. Sir Claudio, tra campionati di B e soprattutto numerose avventure all'estero, ha sfidato la Roma da allenatore appena in 23 occasioni . Lo score, però, è decisamente dalla sua parte : sono ben 9 le vittorie di Ranieri , a dispetto di 8 pareggi e 6 sconfitte . Sulle panchine più disparate, con la prima che ovviamente è proprio il Cagliari: 32 anni fa, anno 1991, tra andata e ritorno Claudio ha strappato addirittura due 0-0 . In campo la Roma schierava Cervone, Aldair, Berthold, Nela, Tempestilli, Rizzitelli, Giannini, Muzzi e Voeller, con in panchina Ottavio Bianchi. Ranieri invece poteva contare su gente come l'ex Cappioli, Ielpo, Francescoli e Daniel Fonseca.

Poi le annate col Napoli con cui il tecnico 71enne ha sfidato i giallorossi sei volte con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Tra il '94 e il '97 le sfide con la Fiorentina, sei partite in perfetto equilibrio tra vittorie, pari e ko. Qui la lunga esperienza in Europa tra Valencia, Chelsea e Atletico Madrid prima di tornare in Serie A per salvare miracolosamente il Parma, ma senza incontrare la Roma. Dieci anni dopo l'ultima volta Ranieri ritrova i giallorossi da avversari, stavolta guidando la Juventus: tre vittorie e un pareggio per lui. Poi nel 2009 Claudio diventa per la prima volta allenatore della 'sua' Roma, dove resterà fino a febbraio 2011 e le famose dimissioni post-Marassi. Pochi mesi più tardi l'avventura sulla panchina dell'Inter: una sola partita, persa 4-0 all'Olimpico con i gol di Juan, Borini due volte e Bojan. E poi altri sette anni di estero tra Monaco, la nazionale greca, Leicester, Nantes e Fulham prima di tornare a Trigoria nel 2019, chiamato da Totti, per portare in acque più tranquille una Roma in tempesta dopo l'esonero di Di Francesco. Infine gli ultimi quattro incroci da allenatore della Sampdoria con due sconfitte, un pareggio e una vittoria. Stasera sarà la 24esima volta, dopo due anni e cinque mesi. Ma l'emozione sarà sempre la stessa per Claudio, così come l'amore dei romanisti per lui.