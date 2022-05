Roma, attacco inceppato e tabù retrocesse: Europa League a rischio. Occhi su Muriel

Giornata di riposo per i giallorossi che devono archiviare la partita stregata contro il Venezia. Continua la maledizione contro i fanalini di coda mentre il reparto offensivo ha le polveri bagnate. Sconfitta del Feyenoord in Eredivisie

La stagione non è ancora finita, ma la Roma comincia a pianificare quella che sarà la prossima sessione di mercato. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Murielcome possibile innesto da affiancare ad Abraham. Sul colombiano, però, è forte anche l'interesse della Juve che punterebbe su di lui qualora non dovesse riscattare Morata dall'Atletico Madrid. Gli spagnoli chiedono 35 milioni, ma i bianconeri vorrebbero chiudere intorno ai 15. Se non si dovesse trovare un accordo, quindi, è già pronto il piano B. Giornata particolare a Napoli, dove Insigne ha salutato per sempre il Maradona nella gara contro il Genoa, il Corriere del Mezzogiorno però non ha avuto belle parole per il capitano azzurro: "Non sei stato una bandiera. Hai fatto una scelta razionale e professionale, due aggettivi legittimi ma che non commuovono. Però sì, il saluto ti è dovuto. Tranquillo, nessuno pensava «de morì prima» del tuo addio, come hanno detto a un altro capitano, Francesco Totti".