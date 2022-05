Primavera, Roma-Fiorentina 4-1: gol di Cassano (2), Pagano e Cherubini

Giallorossi in campo per l'ultima partita di regular season

La Roma Primavera scende in campo nell'ultima gara della regular season contro la Fiorentina dell'ex Aquilani. Una vittoria netta per 4-1 per i ragazzi di De Rossi che chiudono in bellezza la regular season. Capasso mette paura con lo 0-1, ma i giallorossi rimettono in piedi la gara già nel primo tempo con Cassano e Pagano. Nella seconda frazione le marcature di Cherubini e la doppietta di Cassano fanno il risultato più rotondo. L'obiettivo ora è affrontare la fase finale per aggiudicarsi lo scudetto. L'avversario in semifinale è la .