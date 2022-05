Feyenoord, Slot: “Spero che i calciatori imparino da questa sconfitta. Mou un top”

L'allenatore olandese ha parlato al termine del match di campionato: "Contro la Roma sarà molto più difficile. I miei collaboratori hanno già visto tante loro partite"

Arne Slot, allenatore del Feyenoord ha parlato al termine del match perso dalla sua squadra contro il Twente. Il tecnico olandese ha analizzato la sconfitta ma si è anche soffermato sulla prossima partita europea della squadra di Rotterdam, la finale di Conference League contro la Roma, in programma il prossimo 25 maggio a Tirana: "Questa gara magari poteva non avere valore, ma per me lo aveva in vista di un match importante come la finale di Conference League. Perdere non è mai divertente ma non possiamo buttare tutto di questa stagione, ci sono molte cose da guardare con positività. Cosa ho detto ai giocatori? Che la partita contro la Roma sarà molto più difficile. Spero che possano imparare qualcosa da questa sconfitta, deve essere la lezione più importante di oggi". Slot ha poi proseguito parlando maggiormente di Mourinho e della sua Roma: "Se guardi i trofei, Mourinho è tra i migliori 5 allenatori in circolazione. Non posso fare altro che avere molto rispetto nei suoi confronti. I miei collaboratori hanno già visto tante partite della Roma, io ne vedrò molte nei prossimi giorni. La prossima settimana giocheranno ancora per ottenere qualcosa in campionato e dunque conserveranno la loro intensità".