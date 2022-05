Mourinho, quanto amore per la Roma: “Un popolo unico” – FOTO

Tramite i social lo Special One ha lanciato l'ennesimo messaggio d'amore a tutto l'ambiente romanista

L'ultima partita casalinga della Roma si è svolto in un Olimpico gremito una volta di più dai tifosi giallorossi che hanno fatto registrare l'ennesimo sold out. Al termine della partita pareggiata contro il Venezia, Mourinho e tutta la squadra hanno compiuto un giro di campo per ringraziare il popolo giallorosso dell'incredibile supporto dimostrato durante tutta la stagione. Oggi sui social lo Special One ha voluto lanciare l'ennesimo messaggio d'amore tramite i social: "Siete un popolo unico" ha scritto in un post su Instagram. Del resto la sua emozione è parsa subito evidente anche nelle interviste post-partita di ieri: "Se mi avete visto emozionato mi avete visto magari anche frustrato perché questa gente merita tutto. Loro hanno trasformato tutto in una festa, che io posso solo interpretare in un modo. Questa gente è incredibile, quello che abbiamo visto stasera penso si veda a San Siro con Inter e Milan ma dopo aver vinto il campionato. Un ultimo abbraccio prima della finale, ma veramente una cosa incredibile, un fenomeno sociale assolutamente incredibile. Solo noi che siamo lì lo sentiamo e magari voi potete spiegare qualcosa che noi non capiamo. Io ho vissuto partite così dopo aver vinto un campionato, mai dopo aver pareggiato in casa e finito il campionato dove finiremo noi".