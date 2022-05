Roma, dal Lecce al Venezia: quanti punti persi con le squadre già retrocesse

Dalla sfida con i pugliesi del 1986, passando per l’Ancona nel 2004 fino ad arrivare a ieri. I giallorossi nella storia hanno buttato al vento tante partite contro avversari già condannati alla B

Esslin la partita di ieri l’avrebbe sicuramente inserita tra le grandi opere del ‘Teatro dell’assurdo’. La Roma non riesce a battere il Venezia in 10 uomini nonostante 46 tiri e 4 legni colpiti. Solo l’Atalanta ha fatto peggio nel 2019 contro l’Empoli riuscendo a pareggiare 0-0 con 47 conclusioni. La storia dei giallorossi è piena di passaggi a vuoto contro squadre già retrocesse. La prima e la più dolorosa è quella contro il Lecce nel 1986. La squadra di Erikkson perde 2-3 all’Olimpico e consegna lo scudetto alla Juventus. Per il Milan si parla di fatal Verona mentre per i giallorossi, forse, da oggi si inizierà a parlare di fatal Venezia. Nel 2002 il pareggio con i lagunari fa terminare le speranze del quarto tricolore, vent’anni dopo un altro segno ‘X’ rischia di compromettere la corsa all’Europa. Indimenticabile, purtroppo, anche il pareggio contro il Livorno nel 2008. Il gol di Diamanti su punizione spegne i sogni di gloria della prima Roma targata Luciano Spalletti. Sono tante le partite non vinte contro squadre già condannate alla Serie B negli ultimi anni. Dal Como nel 2003, che vorremmo ricordare solo per l’esordio da titolare di De Rossi, allo stop interno con il Parma sull’orlo del fallimento nel 2015.