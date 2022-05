Roma-Venezia, Pellegrini e il suo messaggio per i tifosi: “Siete unici. Grazie”

La foto con ben visibile la fascia al braccio parla da sola: il capitano della Roma ancora ringrazia per tutto l'amore il suo pubblico

Ancora una volta il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, ha voluto ringraziare la sua tifoseria tramite un post di Instagram. La foto con ben visibile la fascia al braccio parla da sola :"Siete unici. Grazie" si legge nella didascalia sottostante. Nonostante il pareggio di ieri, il supporto e l'amore dei tifosi non è mancato all'Olimpico così come in tutta la stagione, che adesso spera di chiudersi nel migliore dei modi: prima venerdì contro il Torino e poi il 25 maggio a Tirana.