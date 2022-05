Eredivisie, Feyenoord sconfitto in casa: il Twente vince 1-2

Una sconfitta che non cambia molto al Feyenoord, già sicuro del terzo posto in Eredivisie sotto Ajax e PSV

Al De Kuip, il Feyenoord affronta il Twente nell'ultima di campionato prima della finale di Conference contro la Roma. Slot non fa calcoli e mette la formazione migliore possibile tenendo conto degli infortuni di Malacia e Trauner. Nonostante ciò però, dopo un paio di buone occasioni, i biancorossi finiscono il primo tempo sotto di due gol. Prima Limnios sfrutta l'assist del compagno per colpire a porta vuota, poi è Smal a battere Marciano a tu per tu. Nel secondo tempo, Dessers - avversario di Abraham per il titolo di capocannoniere di Conference - accorcia le distanze con un diagonale rasoterra diretto all'angolo basso. I padroni di casa sfiorano addirittura il pareggio, ma è la traversa a negare la gioia del gol a Linssen. Partita caratterizzata anche dall'elevato tasso di nervosismo provocato dalle perdite di tempo della squadra ospite. Una sconfitta che non cambia molto al Feyenoord, già sicuro del terzo posto in Eredivisie sotto Ajax e PSV. Gli olandesi, ora, possono proiettare la testa alla sfida contro la Roma per la quale partiranno in ritiro verso il Portogallo mercoledì.